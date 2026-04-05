ВС РФ за сутки поразили объекты энергетической и топливной инфраструктуры ВСУ

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Российские войска поразили в течение суток объекты энергетической инфраструктуры и инфраструктуры военных аэродромов, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации противника в 148 районах. Это следует из сводки Минобороны РФ.