«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, объектам топливно-энергетического комплекса, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах», — говорится в сообщении.
ВС РФ за сутки поразили объекты энергетической и топливной инфраструктуры ВСУ
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Российские войска поразили в течение суток объекты энергетической инфраструктуры и инфраструктуры военных аэродромов, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации противника в 148 районах. Это следует из сводки Минобороны РФ.