В СВО погиб бывший ученик пермской школы № 43 Николай Кислицын

В ритуальном зале села Елово 6 апреля с 11:00 состоится с погибшим в зоне СВО военнослужащим. Земляки проводят в последний путь Кислицына Николая Александровича.
Николай Кислицын родился 7 января 1978 года в Перми. В родном городе учился в средней школе номер № 43. После школы окончил курсы газоэлектросварщика, с 18 лет начал трудовую деятельность автослесарем. С женой Верой Александровной растил дочь Кристину.
В 2023 году Николай Александрович переехал из Перми в село Елово, работал в компании «Дилия», затем вахтовым методом в Нижнем Новгороде.
В октябре 2025 года земляк заключил контракт с Минобороны РФ для участия в специальной военной операции. Проходил службу рядовым на должности механика-водителя мотострелкового взвода. Погиб при выполнении боевого задания з неделю до Нового года 24 декабря.
Администрация Еловского муниципального округа выражает искренние соболезнование родным и близким защитника Отечества, скорбит и разделяет боль утраты.