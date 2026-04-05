В Пермском округе увеличили до 100 тысяч рублей выплаты рекрутеру участника СВО

В Пермском округе с 1 апреля увеличили размер выплаты рекрутеру для привлечения на военную службу в зоне проведения СВО. Выплата за содействие в заключении контракта с Минобороны РФ составит 100 тыс. руб.
Окружные власти пояснили, кто сможет получить выплату. Она предусмотрена за содействие в заключении контракта с жителями Пермского края, которые проходят отбор и оформляются через военный комиссариат Пермского муниципального округа. Принять участие в рекрутерской деятельности могут представители активного сообщества и все, кто готов содействовать комплектованию Вооруженных сил РФ.
Ранее установленная мера социальной поддержки для военнослужащих сохранена в полном объеме. Жители края, заключившие контракт через Пермский муниципальный округ, получат единовременную выплату в размере 250 тыс. руб.
В Прикамье также действует выплата за содействие в привлечении кандидата на военную службу по контракту от Пермского края для юридических лиц через Единый цент поддержки. Сумма выплаты составляет до 500 тыс. руб.
Для контрактников предусмотрены выплаты за первый год службы от 4,29 млн руб., а также списание долгов по кредитам до 10 млн руб.