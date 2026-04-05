В Пермском округе увеличили до 100 тысяч рублей выплаты рекрутеру участника СВО

Окружные власти пояснили, кто сможет получить выплату. Она предусмотрена за содействие в заключении контракта с жителями Пермского края, которые проходят отбор и оформляются через военный комиссариат Пермского муниципального округа. Принять участие в рекрутерской деятельности могут представители активного сообщества и все, кто готов содействовать комплектованию Вооруженных сил РФ.