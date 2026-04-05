Мэр Новороссийска сообщил о работе ПВО

В Новороссийске средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко. Жителям рекомендовано укрыться в безопасных местах.

Источник: Коммерсантъ

Он напомнил жителям о запрете на фото- и видеосъемку работы ПВО, средств защиты объектов и действий оперативных служб. Соответствующие материалы запрещено публиковать в социальных сетях и мессенджерах.

В течение дня воздушная тревога трижды объявлялась в Новороссийске, Анапе и Геленджике. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) также действовала в Сочи, Крымском районе и Туапсе.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
