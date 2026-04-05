В поселке Волна Темрюкского района при падении обломков БПЛА пострадал человек

В поселке Волна Темрюкского района зафиксировано падение обломков беспилотного летательного аппарата. В результате инцидента пострадал один человек, которому на месте была оказана необходимая медицинская помощь. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.
По данным оперативного штаба Краснодарского края, разрушений инфраструктуры и повреждений имущества в населенном пункте не выявлено. В настоящее время на месте падения продолжают работу оперативные и специальные службы.
Ранее из-за действующих ограничений на использование воздушного пространства сразу 10 самолетов, следовавших в Краснодар, ушли на запасные аэродромы. Воздушные суда приняли авиагавани Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя и турецкого Трабзона.