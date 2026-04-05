ТАСС: в Изюмском районе проводится принудительная эвакуация

«В Изюмском районе Харьковской области началась принудительная эвакуация местного населения из сел Студенок и Яремовка. Трудоспособных жителей украинские полицаи загоняют на принудительные работы по оборудованию позиций», — сказал собеседник агентства.
Власти Украины часто объявляют об обязательной или принудительной эвакуации из населенных пунктов, расположенных вблизи зоны боевых действий, мотивируя это вопросами безопасности. В то же время в МВД Украины признавали, что при этом власти нередко сталкиваются с нежеланием людей выезжать.