МИД Украины заявил о непричастности Киева к попытке подрыва «Турецкого потока»

МИД Украины утверждает, что Киев не имеет к инциденту в Сербии никакого отношения.

Источник: Комсомольская правда

МИД Украины отрицает причастность Киева к попытке диверсии на газопроводе «Турецкий поток». Соответствующее заявление опубликовало ведомство.

«Мы категорически отвергаем попытки безосновательно связать Украину с инцидентом со взрывчаткой, найденной вблизи газопровода “Турецкий поток” в Сербии», — говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что киевский режим якобы не имеет к этому инциденту никакого отношения.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт, Москва, Анкара и Белград договорились усилить защиту газопровода «Турецкий поток» от возможных нападений со стороны киевского режима.

5 апреля в Сербии была обнаружена неопознанная взрывчатка рядом с газопроводом, проходящим через территорию страны и идущим в Венгрию.

Напомним, 2 апреля боевики ВСУ предприняли очередную попытку атаковать при помощи беспилотников компрессорную станцию «Русская», через которую осуществляются поставки газа по «Турецкому потоку».

