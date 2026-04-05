МИД Украины отрицает причастность Киева к попытке диверсии на газопроводе «Турецкий поток». Соответствующее заявление опубликовало ведомство.
«Мы категорически отвергаем попытки безосновательно связать Украину с инцидентом со взрывчаткой, найденной вблизи газопровода “Турецкий поток” в Сербии», — говорится в сообщении.
В ведомстве заверили, что киевский режим якобы не имеет к этому инциденту никакого отношения.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт, Москва, Анкара и Белград договорились усилить защиту газопровода «Турецкий поток» от возможных нападений со стороны киевского режима.
5 апреля в Сербии была обнаружена неопознанная взрывчатка рядом с газопроводом, проходящим через территорию страны и идущим в Венгрию.
Напомним, 2 апреля боевики ВСУ предприняли очередную попытку атаковать при помощи беспилотников компрессорную станцию «Русская», через которую осуществляются поставки газа по «Турецкому потоку».