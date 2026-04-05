Минобороны: Средства ПВО сбили 58 дронов ВСУ над регионами РФ за шесть часов

Российские военные за шесть часов уничтожили 58 вражеских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами страны. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«В период с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа…», — говорится в сообщении ведомства в МАХ.
Как писал сайт KP.RU, ранее в период с 08.00 до 14.00 по мск дежурные средства ПВО перехватили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов. Вражеские дроны пытались атаковать объекты в Белгородской и Курской областях, Краснодарском крае, Крыму. Кроме того, украинские БПЛА были поражены над акваториями Азовского и Черного морей.