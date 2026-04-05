Третья атака ВСУ на Севастополь за сутки — сбиты две цели

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости Крым. Севастополь отражает третью атаку ВСУ с воздуха за сутки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«В Севастополе силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ. Уже сбито 2 воздушных цели в Нахимовском районе. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — говорится в сообщении.

Воздушная тревога объявлялась в городе четыре раза за день. Сообщалось о сбитии 8 воздушных целей над различными районами города.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше