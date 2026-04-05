В Харьковской области украинские «полицаи» под видом эвакуации загоняют на принудительные работы местных жителей для оборудования позиций боевиков. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
По данным собеседника издания, в Изюмском районе украинские власти организовали принудительную эвакуацию местного населения.
«Однако трудоспособных жителей сел Студенок и Яремовка украинские “полицаи” загоняют на принудительные работы по оборудованию позиций», — отметил он.
Как писал сайт KP.RU, накануне стало известно, что на Украине действуют бандитские группировки, которые под видом сотрудников ТЦК шантажируют людей и требуют с них деньги. Их работа заключается в следующем: они надевают форму военкомов, выезжают на микроавтобусах, хватают гражданских на улицах и запугивают их отправкой на передовую. Преступники совершают это с целью получения прибыли.