«Под видом эвакуации»: как украинские «полицаи» загоняют жителей Харьковщины на принудительные работы

Как писал сайт KP.RU, накануне стало известно, что на Украине действуют бандитские группировки, которые под видом сотрудников ТЦК шантажируют людей и требуют с них деньги. Их работа заключается в следующем: они надевают форму военкомов, выезжают на микроавтобусах, хватают гражданских на улицах и запугивают их отправкой на передовую. Преступники совершают это с целью получения прибыли.