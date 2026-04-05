В украинской армии процветает привязывание к деревьям и избиение до полусмерти провинившихся боевиков. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Говоря о физических наказаниях, самым распространенным являются “деревья правды”, о которых неоднократно сообщалось в том числе пленными солдатами ВСУ», — сказал собеседник агентства, уточнив, что при этой пытке провинившегося привязывают к дереву и избивают до полусмерти.
Издание отметило, что в ВСУ практиковали подобное в том числе за нежелание выполнять приказы во время вторжения в Курскую область.
Как писал сайт KP.RU, ранее сообщалось, что командиры ВСУ хотят на законодательном уровне запретить мягкие наказания для рядовых солдат. Авторами идеи о запрете мягких наказаний для боевиков ВСУ выступили 20 украинских командиров. Они обращались в Верховную раду, предложив попросту отменить «легкие» санкции. Например, условный срок или исправительные работы.