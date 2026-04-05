Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Погиб доброволец народной дружины при ударе дрона ВСУ в Белгородской области

ВСУ дроном ударили по селу Березовка Белгородской области, погиб доброволец народной дружины.

Источник: Комсомольская правда

В селе Березовка Белгородской области доброволец народной дружины погиб в результате удара дрона ВСУ. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.

«В селе Берёзовка Борисовского округа в результате удара дрона ВСУ погиб доброволец народной дружины», — уточнил глава региона в MAX.

По уточненным данным, мужчину с тяжелыми ранениями привезли в Борисовскую ЦРБ. Медики боролись за его жизнь, но спасти его не смогли — травмы были слишком серьезными.

Гладков также выразил соболезнования родным, близким и коллегам погибшего добровольца.

ВСУ регулярно наносят удары по гражданским инфраструктуре и населению. Накануне украинские боевики атаковали сельскохозяйственную технику в районе села Коханое в Токмакском муниципальном округе Запорожской области. В результате вражеской атаки смертельные травмы получили двое аграриев.