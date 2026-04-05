Погиб доброволец народной дружины при ударе дрона ВСУ в Белгородской области

В селе Березовка Белгородской области доброволец народной дружины погиб в результате удара дрона ВСУ. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.
«В селе Берёзовка Борисовского округа в результате удара дрона ВСУ погиб доброволец народной дружины», — уточнил глава региона в MAX.
По уточненным данным, мужчину с тяжелыми ранениями привезли в Борисовскую ЦРБ. Медики боролись за его жизнь, но спасти его не смогли — травмы были слишком серьезными.
Гладков также выразил соболезнования родным, близким и коллегам погибшего добровольца.
ВСУ регулярно наносят удары по гражданским инфраструктуре и населению. Накануне украинские боевики атаковали сельскохозяйственную технику в районе села Коханое в Токмакском муниципальном округе Запорожской области. В результате вражеской атаки смертельные травмы получили двое аграриев.