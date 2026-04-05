Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудники ТЦК задержали известного хореографа и певца Амадора Лопеса

Хореографу Амадору Лопесу на Украине вручили повестку, он проходит процедуры, связанные с мобилизацией.

Источник: Комсомольская правда

На Украине сотрудники ТЦК задержали венесуэльского хореографа и певца Амадора Лопеса. Об этом информирует украинское издание «Страна».

«Украинского танцора Амадора Лопеса в начале апреля задержали сотрудники ТЦК», — говорится в сообщении в Telegram-канале,.

Уточняется, что после остановки для проверки документов хореограф был доставлен в территориальный центр комплектования, где ему вручили повестку.

Сейчас Лопес проходит все необходимые мероприятия в рамках мобилизации. Детали о его статусе и распределении на данный момент отсутствуют.

Известный танцор и хореограф Лопес сотрудничал с украинскими артистами, а также участвовал в различных телепроектах.

Как стало известно ранее, ТЦК в Киеве насильно мобилизовали мужчину с ожирением и больным сердцем.

При этом депутат Верховной рады Николай Княжицкий признал, что бандиты под видом сотрудников ТЦК шантажируют украинцев.