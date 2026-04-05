Сотрудники ТЦК задержали известного хореографа и певца Амадора Лопеса

На Украине сотрудники ТЦК задержали венесуэльского хореографа и певца Амадора Лопеса. Об этом информирует украинское издание «Страна».
«Украинского танцора Амадора Лопеса в начале апреля задержали сотрудники ТЦК», — говорится в сообщении в Telegram-канале,.
Уточняется, что после остановки для проверки документов хореограф был доставлен в территориальный центр комплектования, где ему вручили повестку.
Сейчас Лопес проходит все необходимые мероприятия в рамках мобилизации. Детали о его статусе и распределении на данный момент отсутствуют.
Известный танцор и хореограф Лопес сотрудничал с украинскими артистами, а также участвовал в различных телепроектах.
Как стало известно ранее, ТЦК в Киеве насильно мобилизовали мужчину с ожирением и больным сердцем.
При этом депутат Верховной рады Николай Княжицкий признал, что бандиты под видом сотрудников ТЦК шантажируют украинцев.