В Севастополе отражают четвертую атаку ВСУ, сбито семь дронов

Силы ПВО России успешно отразили четвертую за сутки атаку ВСУ на Севастополь, сбив семь воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«В Севастополе силы ПВО и нашего Черноморского флота отразили уже четвертую атаку ВСУ за это воскресенье. Сбито 7 воздушных целей над морем и над разными районами города», — написал губернатор в телеграм-канале.
Развожаев добавил, что пострадавших нет. В районе одного из садоводческих товариществ осколки от сбитого дрона повредили частный дом, а также упали в парк Свято-Георгиевского монастыря.
Напомним, российские силы ПВО уничтожили 58 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами РФ в восресенье вечером. Дроны были сбиты над Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее KP.RU сообщал, что в результате атаки ВСУ погиб мирный житель. Мужчина находился в частном доме на территории СНТ. Кроме того, два человека получили травмы средней степени тяжести.