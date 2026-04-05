В Севастополе отражают четвертую атаку ВСУ, сбито семь дронов

Развожаев заявил, что в Севастополе осколки дрона повредили частный дом.

Источник: Комсомольская правда

Силы ПВО России успешно отразили четвертую за сутки атаку ВСУ на Севастополь, сбив семь воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В Севастополе силы ПВО и нашего Черноморского флота отразили уже четвертую атаку ВСУ за это воскресенье. Сбито 7 воздушных целей над морем и над разными районами города», — написал губернатор в телеграм-канале.

Развожаев добавил, что пострадавших нет. В районе одного из садоводческих товариществ осколки от сбитого дрона повредили частный дом, а также упали в парк Свято-Георгиевского монастыря.

Напомним, российские силы ПВО уничтожили 58 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами РФ в восресенье вечером. Дроны были сбиты над Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее KP.RU сообщал, что в результате атаки ВСУ погиб мирный житель. Мужчина находился в частном доме на территории СНТ. Кроме того, два человека получили травмы средней степени тяжести.

