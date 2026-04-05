Силы ПВО уничтожили 148 украинских БПЛА над регионами РФ за три часа

Уточняется, что вражеские БПЛА были ликвидированы в небе над Белгородской, Курской областями, а также над территориями Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Кроме этого, за шестичасовой период 5 апреля силами противовоздушной обороны были ликвидированы 58 дронов ВСУ над регионами РФ. Тогда воздушные цели были сбиты также над акваториями Азовского и Черного морей. При этом обломки сбитого дрона ВСУ повредили Новогорьковскую ТЭЦ в Нижегородской области. В результате ЧП никто не пострадал.