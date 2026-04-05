Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили 148 украинских БПЛА над регионами РФ за три часа

Силы ПВО продолжают защищать небо над российскими регионами.

Источник: Комсомольская правда

За три часа средства ПВО сбили 148 дронов ВСУ над российскими регионами. Об этом информирует Минобороны.

«В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении в MAX.

Уточняется, что вражеские БПЛА были ликвидированы в небе над Белгородской, Курской областями, а также над территориями Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Кроме этого, за шестичасовой период 5 апреля силами противовоздушной обороны были ликвидированы 58 дронов ВСУ над регионами РФ. Тогда воздушные цели были сбиты также над акваториями Азовского и Черного морей. При этом обломки сбитого дрона ВСУ повредили Новогорьковскую ТЭЦ в Нижегородской области. В результате ЧП никто не пострадал.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше