Обломки беспилотника ВСУ попали в многоквартирный дом в Новороссийске

Обломки украинского беспилотника упали на многоквартирный дом в Новороссийске, информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в телеграм-канале.
Кравченко уточнил, что в настоящее время на месте происшествия работают оперативные и специальные службы. Отражение атаки ВСУ в Новороссийске продолжается.
По словам градоначальника, для жителей дома, в который попали обломки, развернут пункт временного размещения на базе школы № 29. В Восточном внутригородском районе зафиксированы возгорания.
Как сообщал KP.RU, в Новороссийске в результате удара беспилотниками повреждены более 100 домов. В селе Мысхако были зафиксированы частичные повреждения газовой трубы и линии уличного освещения. Пострадали два подростка и пенсионерка.