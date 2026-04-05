Обломки беспилотника ВСУ попали в многоквартирный дом в Новороссийске

Кравченко заявил, что в Новороссийске продолжается отражение атаки ВСУ.

Обломки украинского беспилотника упали на многоквартирный дом в Новороссийске, информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в телеграм-канале.

Кравченко уточнил, что в настоящее время на месте происшествия работают оперативные и специальные службы. Отражение атаки ВСУ в Новороссийске продолжается.

По словам градоначальника, для жителей дома, в который попали обломки, развернут пункт временного размещения на базе школы № 29. В Восточном внутригородском районе зафиксированы возгорания.

Как сообщал KP.RU, в Новороссийске в результате удара беспилотниками повреждены более 100 домов. В селе Мысхако были зафиксированы частичные повреждения газовой трубы и линии уличного освещения. Пострадали два подростка и пенсионерка.