При атаке беспилотников на Новороссийск пострадали восемь человек

«Наиболее серьезная ситуация в Новороссийске. На данный момент известно о восьми пострадавших. Двое из них дети, проживающие в частном доме, а также один взрослый. Еще трое — жители многоквартирного дома», — говорится в его заявлении.
Два человека при этом находились на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском, уточнил Кондратьев.
Всех раненых госпитализировали. По словам губернатора, им оказывают всю необходимую помощь, а в случае необходимости санавиация доставит пострадавших в Краснодар.
Кроме того, повреждения в городе получили шесть многоквартирных и два частных дома. Фрагменты дронов обнаружили и на территории нескольких предприятий, заключил глава региона.
