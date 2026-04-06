При атаке беспилотников на Новороссийск пострадали восемь человек

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. При атаке беспилотников на Новороссийск пострадали восемь человек, включая двух детей, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Наиболее серьезная ситуация в Новороссийске. На данный момент известно о восьми пострадавших. Двое из них дети, проживающие в частном доме, а также один взрослый. Еще трое — жители многоквартирного дома», — говорится в его заявлении.

Два человека при этом находились на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском, уточнил Кондратьев.

Всех раненых госпитализировали. По словам губернатора, им оказывают всю необходимую помощь, а в случае необходимости санавиация доставит пострадавших в Краснодар.

Кроме того, повреждения в городе получили шесть многоквартирных и два частных дома. Фрагменты дронов обнаружили и на территории нескольких предприятий, заключил глава региона.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

