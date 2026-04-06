В Новороссийске открыли два пункта временного размещения

В Новороссийске развернули два пункта временного размещения для жильцов домов, пострадавших при атаке БПЛА. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.
В пункте временного размещения на базе школы № 29 находятся два человека. Для жителей Восточного района ПВР развернули в школе № 32.
Напомним, при атаке БПЛА в Новороссийске повреждены два частных и шесть многоквартирных домов. Восемь человек, в том числе двое детей, пострадали.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше