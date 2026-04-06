IWCT: расходы США на военную операцию против Ирана превысили $42 млрд

Напомним, в конце марта заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в разговоре с aif.ru заявил, что США могли лишиться в противостоянии с Ираном около 40 самолётов и вертолётов. При этом на тот момент времени Соединённые Штаты признали потерю 10 самолётов и более десятка беспилотников.