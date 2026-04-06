IWCT: расходы США на военную операцию против Ирана превысили $42 млрд

Портал Iran War Cost Tracker подсчитал, что с начала операции против Ирана США потратили на ведение боевых действий более $42 млрд.

Источник: Аргументы и факты

Более 42 миллиардов долларов были направлены Соединёнными Штатами на военную операцию против Ирана, следует из подсчётов портала Iran War Cost Tracker (IWCT).

Отмечается, что боевые действия на Ближнем Востоке продолжаются почти 37 суток. Подсчёт затраченных средств ведётся в режиме реального времени на основе отчёта Пентагона от 10 марта. В том документе говорилось, что за первые шесть дней операции США потратили 11,3 миллиарда долларов.

Также в ведомстве планировали расходовать в рамках продолжающегося конфликта по 1 миллиарду долларов ежегодно.

Напомним, в конце марта заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в разговоре с aif.ru заявил, что США могли лишиться в противостоянии с Ираном около 40 самолётов и вертолётов. При этом на тот момент времени Соединённые Штаты признали потерю 10 самолётов и более десятка беспилотников.

В середине марта газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что Пентагон попросил Конгресс США выделить $200 млрд на продолжение операции против Ирана. Часть этой суммы ведомство задумало направить на немедленное наращивание выпуска важнейших вооружений.

