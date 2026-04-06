Вооруженные силы России продвинулись вглубь Красного Лимана. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«Бойцы группировки войск “Запад” продолжают продвижение в самом Красном Лимане. Бои развернулись в северо-восточной части населенного пункта», — отметил глава ДНР.
Пушилин добавил, что на Славянском направлении основные боевые действия сейчас сосредоточены в районе Рай-Александровки. По его словам, освобождение этого населенного пункта создаст условия для полного контроля над всей Краматорско-Славянской агломерацией.
Ранее российские войска завершили освобождение Луганской Народной Республики. По данным Минобороны РФ, военные также нанесли поражение противнику в районах Грушевки, Гусинки, Маяка, Моначиновки и Нечволодовки.
Бойцы ВС России взяли под контроль населенный пункт Никифоровка в ДНР. Российские военные ликвидировали 1360 боевиков ВСУ в зоне спецоперации.