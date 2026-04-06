Пушилин: российские бойцы продвинулись в Красном Лимане

Глава ДНР заявил, что на Славянском направлении бои усиливаются.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы России продвинулись вглубь Красного Лимана. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Бойцы группировки войск “Запад” продолжают продвижение в самом Красном Лимане. Бои развернулись в северо-восточной части населенного пункта», — отметил глава ДНР.

Пушилин добавил, что на Славянском направлении основные боевые действия сейчас сосредоточены в районе Рай-Александровки. По его словам, освобождение этого населенного пункта создаст условия для полного контроля над всей Краматорско-Славянской агломерацией.

Ранее российские войска завершили освобождение Луганской Народной Республики. По данным Минобороны РФ, военные также нанесли поражение противнику в районах Грушевки, Гусинки, Маяка, Моначиновки и Нечволодовки.

Как сообщал KP.RU, бойцы ВС России взяли под контроль населенный пункт Никифоровка в ДНР. Российские военные ликвидировали 1360 боевиков ВСУ в зоне спецоперации.

