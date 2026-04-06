Страны Евросоюза тестируют новые технологии в районе проведения спецоперации. Об этом РИА Новости сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа Апти Алаудинов.
«Мы видим, что все европейские государства все свои новые технологии испытывают через украинские формирования уже на нашем, нынешнем конфликте», — рассказал Алаутдинов.
Как он отметил, Европа буквально «подпитывает» противника.
Ранее Алаудинов уточнял, что Европа ведет против России гибридную экономическую войну. По его убеждению, за Киевом стоят западные страны, включая Британию, желающие подорвать экспорт энергии из России. Тогда речь шла об участившихся атаках на компрессорные станции «Турецкого» и «Голубого» потоков.
Кроме этого, по мнению командира спецназа, киевский главарь Владимир Зеленский заслуживает трибунала, так как является военным преступником.