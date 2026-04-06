Расчеты группировки «Запад» пресекли атаку ВСУ на критически важные объекты

«Военнослужащие расчета зенитной установки ЗУ-23 169-й отдельной мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” пресекли попытку атаки ударных дронов самолетного типа на критические важные объекты инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Отмечается, что бойцы ВС РФ в темное время суток обнаружили ударные БПЛА самолетного типа, после чего дежурный расчет оперативно занял огневую позицию. Используя современные ночные прицелы, артиллеристы открыли огонь из спаренной 23-миллиметровой установки. «Благодаря грамотному использованию средств ночного видения и слаженным действиям расчета все выявленные беспилотные летательные аппараты были уничтожены на подлете к охраняемому рубежу», — добавили в военном ведомстве.