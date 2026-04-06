ВСУ потеряли пункты управления БПЛА и живую силу в Сумской области

«В одном из населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции в Сумской области операторы БПЛА, используя тепловизионные и ночные камеры, во время круглосуточного дежурства обнаружили места расположения и маршруты передвижения боевиков ВСУ. Также в полуразрушенных домах противник оборудовал места временного размещения, пункты управления, а также склад для хранения имущества БПЛА», — говорится в сообщении.
Информация затем была передана расчетам FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск «Север», которые в ходе атаки уничтожили все выявленные цели. Так, добавили в военном ведомстве, были уничтожены укрепленные позиции, пункты управления, площадки взлета беспилотников и сорвана ротация подразделений ВСУ.