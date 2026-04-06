Южная группировка войск уничтожила гексакоптеры и бронетехнику ВСУ

«В результате точечных ударов FPV-дронами были сбиты два гексакоптера R-18 “Баба-яга”. В ходе мониторинга линии боевого соприкосновения средствами воздушной разведки были обнаружены два тяжелых дрона ВСУ, предназначенных для нанесения бомбовых ударов по укрепленным сооружениям и технике. Координаты целей были переданы расчетам ударных FPV-дронов. В результате перехвата оба гексакоптера поражены», — говорится в сообщении.