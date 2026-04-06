CNN: США привлекли элитный спецназ для спасения второго лётчика F-15

Американские военные использовали элитные силы специального назначения подразделения в рамках операции по спасению второго члена лётчика истребителя F-15E, который был сбит в небе над Ираном, сообщил телеканал CNN.
Согласно данным журналистов, в его поисках участвовали сотни военнослужащих и сотрудников разведывательных служб. Среди них были бойцы спецподразделений Navy Seals («морские котики») и Delta Force.
Напомним, самолёт F-15E Strike Eagle был сбит над территорией Ирана 3 апреля. Оба лётчика катапультировались. Сначала был обнаружен первый член экипажа боевой машины.
Также проводилась поисковая операция по спасению второго лётчика. Иранские военные заявили, что поразили два вертолёта Black Hawk и один самолёт поддержки C-130, которые участвовали в этой миссии. После ВС Ирана сообщили, что сбит ещё один C-130. В Тегеране также назвали провалом операцию США по спасению лётчика.