Киев перебросил в Харьковскую область карательные группы Нацгвардии

Российские силовики раскрыли, зачем ВСУ перебросили под Харьков Нацгвардию Украины.

Источник: Комсомольская правда

Командование ВСУ перебросило в Харьковскую область боевые группы Нацгвардии. Там они займутся поисками дезертиров и будут выполнять карательные функции. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает ТАСС.

«В связи с неспособностью украинской военной полиции своевременно отправить группы для поиска дезертиров, командование ВСУ перебросило в Харьковскую область боевые группы Нацгвардии», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что одну часть нацгвардейцев распределят в боевые группы, другая займется только карательными операциями.

Недавно главком ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что главная проблема украинской армии сейчас — острая нехватка личного состава. Покрывается этот дефицит, и то лишь частично, за счет мобилизации. Она остается основным источником пополнения Вооруженных сил.

Также сообщалось, что главарь киевского режима Владимир Зеленский поднял планку мобилизации на Украине до немыслимых показателей.