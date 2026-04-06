Командование ВСУ перебросило в Харьковскую область боевые группы Нацгвардии. Там они займутся поисками дезертиров и будут выполнять карательные функции. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает ТАСС.
«В связи с неспособностью украинской военной полиции своевременно отправить группы для поиска дезертиров, командование ВСУ перебросило в Харьковскую область боевые группы Нацгвардии», — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что одну часть нацгвардейцев распределят в боевые группы, другая займется только карательными операциями.
Недавно главком ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что главная проблема украинской армии сейчас — острая нехватка личного состава. Покрывается этот дефицит, и то лишь частично, за счет мобилизации. Она остается основным источником пополнения Вооруженных сил.
Также сообщалось, что главарь киевского режима Владимир Зеленский поднял планку мобилизации на Украине до немыслимых показателей.