«Легче застрелить»: военный ВСУ предложил убить сослуживца из-за нехватки еды

Солдат ВСУ с позывным «Бахмут» предложил застрелить раненого сослуживца на позициях в Запорожской области из-за нехватки пищи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиоперехват.
«У нас проблема в количестве рациона: мы ели, растягивали на троих, а тут еще четвертый, нам его легче застрелить», — сказал военный своему командиру.
«Бахмут» уточнил, что раненый с серьезной контузией пришел к ним на позицию пять дней назад. Тогда же они получили последнюю поставку в виде одного сухпайка. Командир обвинил солдат в обмане и заявил, что провизия распределяется по графику.
Ранее KP.RU сообщал, военные ВСУ уничтожили почти всю группу своих сослуживцев, которые пытались сдаться в плен на Запорожском направлении. Шестеро солдат, которых сопровождал российский дрон, стали жертвами атаки украинских боевиков. В живых остались лишь двое.