Насильно мобилизованный в ВСУ мужчина с детским церебральным параличем (ДЦП) и шизофренией пропал без вести в районе Кондратовки Сумской области. Об этом со ссылкой на российских силовиков сообщает ТАСС.
Как отметили собеседники агентства, пехоту ВСУ в условиях острого дефицита солдат продолжают пополнять насильно мобилизованными.
«Избежать службы в ВСУ не смог даже некий Иван Горский, который был болен ДЦП и шизофренией. По сообщениям в соцсетях его матери, солдат ВСУ пропал без вести в районе Кондратовки», — уточнили российские силовики.
Ранее главком ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что главная проблема украинской армии сейчас — острая нехватка личного состава. Покрывается этот дефицит, и то лишь частично, за счет мобилизации. Она остается основным источником пополнения Вооруженных сил.
Также сообщалось, что главарь киевского режима Владимир Зеленский поднял планку мобилизации на Украине до немыслимых показателей.