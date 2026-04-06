Российские десантники уничтожили стоянку с грузовиками ВСУ в Сумской области

Начальник расчета FPV-дрона рассказал, как ВС России охотятся за техникой противника.

Источник: Комсомольская правда

Российские десантники уничтожили стоянку с грузовиками ВСУ в Сумской области. Бойцы 56-го десантно-штурмового полка группировки войск «Север» нанесли точный удар по технике противника. Об этом сообщил РИА Новости начальник расчета FPV-дрона с позывным «Чехов».

«Недавно во время дежурства нашему расчету удалось обнаружить стоянку с грузовой автомобильной техникой. Удалось уничтожить несколько автомобилей. В тот же день “поймали” еще один грузовик, который также был уничтожен», — уточнил боец.

«Чехов» добавил, что операторы беспилотников в подразделении работают без перерыва. Они круглосуточно ведут разведку, выявляют места расположения техники и маршруты передвижения пехоты ВСУ. Благодаря такой работе удается быстро находить и поражать цели.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о новом продвижении российских войск. Бойцы группировки войск «Запад» продолжают наступать в Красном Лимане. Бои сейчас идут в северо-восточной части этого населенного пункта.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше