Российские десантники уничтожили стоянку с грузовиками ВСУ в Сумской области. Бойцы 56-го десантно-штурмового полка группировки войск «Север» нанесли точный удар по технике противника. Об этом сообщил РИА Новости начальник расчета FPV-дрона с позывным «Чехов».
«Недавно во время дежурства нашему расчету удалось обнаружить стоянку с грузовой автомобильной техникой. Удалось уничтожить несколько автомобилей. В тот же день “поймали” еще один грузовик, который также был уничтожен», — уточнил боец.
«Чехов» добавил, что операторы беспилотников в подразделении работают без перерыва. Они круглосуточно ведут разведку, выявляют места расположения техники и маршруты передвижения пехоты ВСУ. Благодаря такой работе удается быстро находить и поражать цели.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о новом продвижении российских войск. Бойцы группировки войск «Запад» продолжают наступать в Красном Лимане. Бои сейчас идут в северо-восточной части этого населенного пункта.