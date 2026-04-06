Прокуратура открыла горячую линию после атаки БПЛА в Новороссийске

В прокуратуре принимают обращения о правовой помощи и жалобы после атаки БПЛА в Новороссийске.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура открыла горячую линию после атаки БПЛА в Новороссийске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

Горячая линия открыта для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи. Жители могут обратиться по номеру +7 (928) 037−09−48.

Напомним, Краснодарский край подвергся массированной атаке БПЛА. Серьезный удар пришелся на Новороссийск. В городе-герое пострадали восемь человек, в том числе двое детей. Повреждены два частных и шесть многоквартирных домов.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше