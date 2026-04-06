В Новороссийске во время атаки БПЛА повреждены шесть многоквартирных и два частных дома

Восемь человек получили ранения, в том числе двое детей.

Источник: Соцсети

Шесть многоквартирных и два частных дома в Новороссийске получили повреждения во время атаки БПЛА 5 апреля. Налет на город продолжался весь день, непрерывно выли сирены.

Ранения получили восемь человек, двое из них — дети. Трое пострадавших живут в частных дома, еще трое — в многоквартирном. Два человека получили травмы, находясь на трассе между Кабардинкой и Новороссийском. Ее ночью на несколько часов перекрывали.

Всех пострадавших доставили в больницу. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что при необходимости пациентов вертолетом санавиации перевезут в Краснодар.

Обломки беспилотников также нашли на территории нескольких предприятий. Также в течение воскресенья, 5 апреля, угрозу беспилотной опасности объявляли в Анапе, Геленджике, Сочи и других районах края. Аэропорты Геленджика и Краснодара не работали почти сутки. С середины дня 5 апреля ограничения вводили и в аэропорту Сочи. Ранним утром 6 апреля все ограничения сняты.

