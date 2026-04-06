Беспилотную опасность отменили на Кубани спустя почти сутки

Беспилотная опасность действовала на Кубани 21 час.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотную опасность отменили на Кубани спустя почти сутки. Жители региона получили сообщения от РСЧС утром 6 апреля.

Угрозу атаки БПЛА объявляли утром 5 апреля. В городах и районах Кубани в течение дня включали сирены для оповещения населения об опасности.

Вечером 5 апреля серьезному удару БПЛА подвергся Новороссийск. В городе-герое пострадали восемь человек, в том числе двое детей. Повреждены два частных и шесть многоквартирных домов.

В настоящее время региону ничего не угрожает. Аэропорты Краснодара, Геленджика и Сочи возобновили работу.

