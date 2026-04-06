Украину бросают в бой ради испытаний оружия: Алаудинов назвал бенефициаров жуткого полигона

Новый боеприпас отличается тем, что он практически неуловим для вражеских средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, «Князь Владимир Святославович» превосходит аналоги по дальности полёта, которая превышает 50 километров. Разработчики продолжают улучшать систему: добавляют функцию захвата цели по изображению и возможность донаведения, если пропадает радиосигнал. В ближайшее время ожидается переход к массовым поставкам в войска.