Страны Евросоюза активно используют зону специальной военной операции как полигон для проверки своих новейших разработок. Об этом заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа Апти Алаудинов в беседе с РИА Новости.
«Мы видим, что все европейские государства все свои новые технологии испытывают через украинские формирования», — уточнил Алаудинов.
Ранее стало известно об успешном тестировании нового российского барражирующего боеприпаса «Князь Владимир Святославович». Генеральный конструктор инженерной команды-создателя сообщил, что изделие уже прошло боевую проверку. Пока беспилотник применяют в ограниченных количествах в нескольких подразделениях, чтобы доработать все решения.
Новый боеприпас отличается тем, что он практически неуловим для вражеских средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, «Князь Владимир Святославович» превосходит аналоги по дальности полёта, которая превышает 50 километров. Разработчики продолжают улучшать систему: добавляют функцию захвата цели по изображению и возможность донаведения, если пропадает радиосигнал. В ближайшее время ожидается переход к массовым поставкам в войска.
Ещё в январе на Купянском и Константиновском направлениях российские военные начали активно использовать тяжёлые беспилотники «Упырь-18». Эти дроны способны нести 10-килограммовые мины и уверенно поражать хорошо укреплённые блиндажи противника.
Благодаря новым дронам российские бойцы теперь быстро уничтожают те вражеские укрепления, которые раньше не могли взять неделями. «Упырь-18» стал настоящим прорывом в применении ударных беспилотников большой грузоподъёмности. Ранее дроны семейства «Упырь» уже зарекомендовали себя как один из символов народного военно-промышленного комплекса.
Напомним, что перед отправкой в зону боевых действий Министерство обороны помогло оснастить эти беспилотники подходящими боеприпасами. Боевое крещение «Упыри» прошли ещё в 2023 году на Донецком направлении. Именно там они открыли свой боевой счёт, уничтожив американский танк Abrams.