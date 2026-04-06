50 беспилотников уничтожены над регионами РФ и Черным и Азовским морями

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за прошедшую ночь сбили 50 украинских беспилотников над четырьмя регионами, Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 5 апреля до 7.00 мск 6 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Ростовской областями, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как сообщалось, при атаке беспилотников на Краснодарский край пострадали восемь человек, включая двух детей. Повреждены шесть многоквартирных и два частных дома. Обломки беспилотников также обнаружили на территории нескольких предприятий.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
