50 беспилотников уничтожены над регионами РФ и Черным и Азовским морями

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 5 апреля до 7.00 мск 6 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Ростовской областями, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.
Как сообщалось, при атаке беспилотников на Краснодарский край пострадали восемь человек, включая двух детей. Повреждены шесть многоквартирных и два частных дома. Обломки беспилотников также обнаружили на территории нескольких предприятий.