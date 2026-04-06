Власти Новороссийска назвали число пострадавших после удара украинского беспилотника

После удара украинского беспилотника в Новороссийске пострадали восемь человек, включая двоих детей. Об этом в своем канале в Мах сообщил глава города Андрей Кравченко.
«Наиболее серьезная ситуация в Новороссийске», — написал он.
Градоначальник добавил, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Всего в результате атаки украинских дронов на город повреждены шесть многоквартирных и два частных дома.
Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские боевики совершили террористическую атаку на сухогруз в Азовском море при помощи беспилотника.
Минобороны России сообщило, что российские военные за шесть часов ликвидировали 77 беспилотников противника над несколькими регионами страны.