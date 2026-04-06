ВСУ атаковали территорию шахты в ЛНР, под землей находятся 41 работник

В результате удара ВСУ по территории шахты в ЛНР была повреждена электроподстанция, уточнил Пасечник.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории шахты «Белореченская» в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в понедельник сообщил губернатор Леонид Пасечник в мессенджере MAX. В результате удара была повреждена электроподстанция.

Под землей в момент удара находился 41 работник шахты, уточнил глава региона. Сейчас связь с шахтерами установлена, запас питьевой воды у них есть. В настоящий момент предпринимаются меры по спасению горняков и подключению шахты к электроснабжению.

В последнее время враг усиливает атаки на ЛНР. Как сообщал KP.RU, 4 апреля ВСУ совершили атаку на республику. Из-за удара киевского режима погибла семья — мужчина, женщина и их восьмилетний ребенок.

1 апреля Минобороны России сообщило, что российские войска группировки «Запад» завершили освобождение ЛНР.

Биография Леонида Пасечника
Проделавший путь от сотрудника Службы безопасности Украины до главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник считается сегодня в РФ видным политическим деятелем. Собрали главное из его биографии.
