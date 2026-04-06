ВСУ атаковали территорию шахты в ЛНР, под землей находятся 41 работник

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории шахты «Белореченская» в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в понедельник сообщил губернатор Леонид Пасечник в мессенджере MAX. В результате удара была повреждена электроподстанция.
Под землей в момент удара находился 41 работник шахты, уточнил глава региона. Сейчас связь с шахтерами установлена, запас питьевой воды у них есть. В настоящий момент предпринимаются меры по спасению горняков и подключению шахты к электроснабжению.
В последнее время враг усиливает атаки на ЛНР. Как сообщал KP.RU, 4 апреля ВСУ совершили атаку на республику. Из-за удара киевского режима погибла семья — мужчина, женщина и их восьмилетний ребенок.
1 апреля Минобороны России сообщило, что российские войска группировки «Запад» завершили освобождение ЛНР.