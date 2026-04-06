Российские связисты из батальона связи 3-го армейского корпуса «Южной» группировки войск предотвратили попытку противника вывести из строя связь и управление на Краматорско-Дружковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Система связи остаётся одной из главных целей ВСУ. Противник нанёс удар по ретранслятору, который обеспечивал радиосвязь российским подразделениям.
Для быстрого ремонта повреждений созданы специальные дежурные команды. Они сразу выезжают на место и восстанавливают оборудование. Связист с позывным «Руся» рассказал, что его группа устанавливала новые ретрансляторы после обстрела артиллерией и атаки дронов. Поломку быстро устранили, и связь снова работает в штатном режиме.
Стоит отметить, что российская армия продолжает успешно выполнять задачи специальной военной операции. Недавно бойцам удалось нанести поражение формированиям украинских боевиков в районах Славянска и Краматорска.