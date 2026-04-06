Сухогруз, который атаковали ВСУ, находился в 300 милях к северу от Керчи

Сухогруз с пшеницей, который затонул в результате атаки ВСУ, находился в 300 милях к северу от Керчи. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
БПЛА атаковали лодку-сухогруз «Волго-Балт» в Азовском море. Это судно перевозило зерно. В результате атаки погибли два человека. Они скончались на месте. Девять человек эвакуировались в лодку-капсулу и добрались до Херсонской области.
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.