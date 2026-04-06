Следователи СК расследуют массированную атаку БПЛА на Новороссийск. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Напомним, Новороссийск подвергся массированной атаке БПЛА вечером 5 апреля. В результате пострадали восемь человек, двое из них — дети. В городе повреждены два частных и шесть многоквартирных домов. Кроме того, обломки упали не территории нескольких предприятий.
«Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.