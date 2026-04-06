Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Новороссийске выросло до 10

Количество пострадавших в Новороссийске в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины на город увеличилось до десяти человек, включая трех детей, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации. Пострадавшие получили травмы средней степени тяжести.

Источник: Коммерсантъ

Для жителей домов, пострадавших в результате удара беспилотников, развернуты пункты временного размещения на базе школ № 29 и № 32. В первом из них уже размещены двое человек, второй обслуживает жителей Восточного района, сообщил глава города Андрей Кравченко. Он также отметил восстановление движения транспорта в сторону Геленджика и внутри Новороссийска.

Ранее краевые власти сообщали о восьми пострадавших, среди которых были двое детей и взрослый, проживавшие в частном доме, а также жители многоквартирных домов и граждане, пострадавшие на трассе между Кабардинкой и Новороссийском. Все пострадавшие госпитализированы, при необходимости их эвакуация в Краснодар возможна санитарной авиацией.

В результате атаки повреждены шесть многоквартирных и два частных дома. Обломки беспилотников нашли также на территории ряда предприятий города.

