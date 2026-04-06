Временно не работает поврежденный обломками БПЛА детский сад в Геленджике

В Геленджике после ночной атаки беспилотников временно не работает детский сад.

Источник: Аргументы и факты

Временно не работает поврежденный обломками БПЛА детский сад в Геленджике, сообщает региональный оперштаб.

В расположенном в Голубой Бухте дошкольном учреждении выбиты окна, погнуты железные конструкции уличных веранд и побиты козырьки.

Администрация детсада подсчитывает ущерб. Как подчеркнул мэр города Алексей Богодистов, для проведения аварийно-восстановительных работ детсад закрыт на ближайшую неделю.

В случае необходимости 120 воспитанников будут распределены в ближайшие дошкольные учреждения Северного микрорайона.

Кроме этого, в Голубой Бухте повреждены несколько домов. В них выбиты стекла, частично повреждена кровля, поведены рамы дверей. Также были повреждены несколько машин.

Власти формируют комиссию, которая займется подворовым обходом и оценкой ущерба.

