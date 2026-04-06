В Геленджике ввели режим локальной ЧС после атаки БПЛА на Голубую Бухту

«Провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Принято решение о введении режима локальной чрезвычайной ситуации в микрорайоне Голубая Бухта. Сформированная комиссия сегодня приступит к обходу домовладений для фиксации и описи всех повреждений», — заявил он.
Украинские дроны атаковали Геленджик минувшей ночью. Повреждения получили автомобили и дома в Голубой Бухте: там выбиты стекла, у некоторых зданий пострадала кровля.
Также из-за атаки в микрорайоне сильно поврежден детский сад, он будет закрыт на неделю, за это время его восстановят.
Как сообщало Минобороны, ночью ПВО сбила полсотни беспилотников ВСУ над российскими регионами, включая Кубань.
В ответ на атаки противника на гражданские объекты армия регулярно бьет по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, связи, энергетики и военного управления.