В Геленджике ввели режим локальной ЧС после атаки БПЛА на Голубую Бухту

КРАСНОДАР, 6 апр — РИА Новости. В Геленджике ввели режим локальной ЧС после налета БПЛА на микрорайон Голубая Бухта, сообщил глава города Алексей Богодистов.

Источник: Соцсети

«Провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Принято решение о введении режима локальной чрезвычайной ситуации в микрорайоне Голубая Бухта. Сформированная комиссия сегодня приступит к обходу домовладений для фиксации и описи всех повреждений», — заявил он.

Украинские дроны атаковали Геленджик минувшей ночью. Повреждения получили автомобили и дома в Голубой Бухте: там выбиты стекла, у некоторых зданий пострадала кровля.

Также из-за атаки в микрорайоне сильно поврежден детский сад, он будет закрыт на неделю, за это время его восстановят.

Как сообщало Минобороны, ночью ПВО сбила полсотни беспилотников ВСУ над российскими регионами, включая Кубань.

В ответ на атаки противника на гражданские объекты армия регулярно бьет по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, связи, энергетики и военного управления.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше