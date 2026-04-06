Двух детей, пострадавших от атаки БПЛА, доставили из Новороссийска в Краснодар

Число людей, которые пострадали во время ночного налета украинских беспилотников на Новороссийск, к утру выросло до десяти. По данным местных властей, утром 6 апреля в медицинские учреждения обратились два человека. Ночью в медицинские учреждения госпитализировали восемь пострадавших. Двое из них — дети, проживающие в частном доме, а также один взрослый. Еще трое — жители многоквартирного дома. Два человека находились на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском.