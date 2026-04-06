Двух детей, пострадавших от атаки БПЛА, доставили из Новороссийска в Краснодар

Двух детей, пострадавших в результате атаки украинских БПЛА на Новороссийск, направили в Краснодар. Об этом сообщает Оперативный штаб региона.

Источник: Российская газета

В краевой столице они продолжат лечение. Об их состоянии не сообщается.

«Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — пояснили в Оперштабе.

Как писала «РГ», минувшей ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских БПЛА. Особенно пострадал Новороссийск, где повреждены минимум шесть многоквартирных домов.

Число людей, которые пострадали во время ночного налета украинских беспилотников на Новороссийск, к утру выросло до десяти. По данным местных властей, утром 6 апреля в медицинские учреждения обратились два человека. Ночью в медицинские учреждения госпитализировали восемь пострадавших. Двое из них — дети, проживающие в частном доме, а также один взрослый. Еще трое — жители многоквартирного дома. Два человека находились на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском.

