Черноморский флот отразил атаку безэкипажных катеров ВСУ

За прошлые сутки Черноморский флот отразил атаку безэкипажных катеров ВСУ в северо-восточной части Черного моря. Были уничтожены четыре морских дрона и ракета «Нептун-МД», сообщила пресс-служба Минобороны. Информации о пострадавших нет.

Источник: РИА "Новости"

В предыдущий раз российское оборонное ведомство отчитывалось об отражении аналогичной атаки на прошлой неделе. Тогда подразделения Черноморского флота уничтожили морской дрон и автономный подводный аппарат ВСУ в Черном море. В марте там же были уничтожены четыре украинских безэкипажных катера.