«Север» улучшил положение по переднему краю
Подразделения «Северной» группировки атаковали шесть бригад ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области, а также пять бригад и пограничный отряд в районах шести населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 185 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, две станции РЭБ, склад боеприпасов и шесть складов материальных средств.
«Запад» улучшил тактическое положение
Российские бойцы нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Великая Шапковка, Шийковка, Боровая Харьковской области, Красный Лиман и Старый Караван ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 180 боевиков, пять боевых бронированных машин, 20 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, склад боеприпасов.
Подразделения «Юга» перешли на выгодные позиции
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах населенных пунктов Славянск, Николаевка, Пискуновка и Константиновка ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 175 человек. Также противник лишился трех боевых бронированных машин, 14 автомобилей, двух орудий полевой артиллерии, трех станций РЭБ, двух радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, трех складов боеприпасов и девяти складов материальных средств.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 350 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали 10 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР и села Райполе Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: свыше 350 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, два артиллерийских орудия, станция РЭБ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
«Восток» продвинулся в глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ районах населенных пунктов Покровское, Добропасово, Зеленая Долина Днепропетровской области, Самойловка, Чаривное, Любицкое, Лесное, Долинка и Егоровка Запорожской области.
«Противник потерял до 260 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» улучшил тактическое положение
Бойцы «Днепра» нанесли удар по четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка и Камышеваха Запорожской области.
Потери противника за сутки: порядка 60 военнослужащих, боевая бронированная машина, девять автомобилей, артиллерийское орудие, пять станций РЭБ, склад боеприпасов и два склада материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА, ВМФ
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по цехам производства систем управления и комплектующих оперативно-тактических ракет для ВСУ, местам хранения и сборки БПЛА самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 159 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- 12 управляемых авиационных бомб;
- три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- две управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
- 693 БПЛА самолетного типа.
Силы Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря отразили атаку безэкипажных катеров. Уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ, а также управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД».