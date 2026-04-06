Главное из брифинга Минобороны 6 апреля 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 6 апреля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север» улучшил положение по переднему краю

Подразделения «Северной» группировки атаковали шесть бригад ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области, а также пять бригад и пограничный отряд в районах шести населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 185 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, две станции РЭБ, склад боеприпасов и шесть складов материальных средств.

«Запад» улучшил тактическое положение

Российские бойцы нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Великая Шапковка, Шийковка, Боровая Харьковской области, Красный Лиман и Старый Караван ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 180 боевиков, пять боевых бронированных машин, 20 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, склад боеприпасов.

Подразделения «Юга» перешли на выгодные позиции

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах населенных пунктов Славянск, Николаевка, Пискуновка и Константиновка ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 175 человек. Также противник лишился трех боевых бронированных машин, 14 автомобилей, двух орудий полевой артиллерии, трех станций РЭБ, двух радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, трех складов боеприпасов и девяти складов материальных средств.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 350 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали 10 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР и села Райполе Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: свыше 350 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, два артиллерийских орудия, станция РЭБ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

«Восток» продвинулся в глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ районах населенных пунктов Покровское, Добропасово, Зеленая Долина Днепропетровской области, Самойловка, Чаривное, Любицкое, Лесное, Долинка и Егоровка Запорожской области.

«Противник потерял до 260 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» улучшил тактическое положение

Бойцы «Днепра» нанесли удар по четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка и Камышеваха Запорожской области.

Потери противника за сутки: порядка 60 военнослужащих, боевая бронированная машина, девять автомобилей, артиллерийское орудие, пять станций РЭБ, склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА, ВМФ

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по цехам производства систем управления и комплектующих оперативно-тактических ракет для ВСУ, местам хранения и сборки БПЛА самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 159 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • 12 управляемых авиационных бомб;
  • три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • две управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
  • 693 БПЛА самолетного типа.

Силы Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря отразили атаку безэкипажных катеров. Уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ, а также управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД».

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше