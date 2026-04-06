Возможна утечка топлива с атакованного в Азовском море сухогруза

Специалисты не могут исключить опасность, которую может представлять затопление в Азовском море после удара ВСУ сухогруза типа «Волго-Балт». Об этом рассказал Владимир Василенко, пресс-секретарь губернатора Херсонской области.
По его словам, запас топлива на борту может быть значительным — более 100 тонн. Он уточнил, что это не значит, что именно столько мазута было на судне в день атаки, однако его технические характеристики таковы.
В комментарии ТАСС Василенко подчеркнул, что на данный момент информации о разливе топлива нет, однако, учитывая характер инцидента, риск возможен.
Напомним, 3 апреля сухогруз, перевозивший пшеницу из Ростовской области в порт Кавказ, был поражен беспилотником и затонул в Азовском море. На данный момент известно о гибели одного человека. Как пояснил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, это старший помощник капитана. Два человека пропали без вести. Остальные моряки смогли добраться до берега в районе села Стрелковое. Капитана судна госпитализировали в Геническую больницу. Его подчиненным оказывают медицинскую и психологическую помощь.