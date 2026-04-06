Пять беспилотников пытались атаковать Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости Крым. Дежурные средства ПВО уничтожили пять летящих на Крым беспилотников, еще 28 украинских дронов сбиты над Белгородской, Ростовской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«6 апреля в период с 08.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что помимо полуострова, 18 сбили над Белгородской областью, девять — над Ростовской, и один — над Курской областью.

Кроме того, днем в понедельник сообщалось, что подразделения Черноморского флота России уничтожили украинские морские дроны и управляемую дальнобойную ракету «Нептун-МД» в Черном море. А за прошедшую ночь силы российской ПВО ликвидировали 50 украинских беспилотников над четырьмя регионами, Азовским и Черным морями.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
