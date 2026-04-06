Киев в ночь на шестое апреля атаковал БПЛА объекты КТК в Новороссийске

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Киев в ночь на 6 апреля атаковал с помощью беспилотников объекты международной нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) на перевалочном комплексе в Новороссийске, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

В минувшее воскресенье губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил своем Telegram-канале, что Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников.

«В ночь на 6 апреля киевский режим в целях дестабилизации мирового рынка углеводородов и прекращения поставок нефтепродуктов европейским потребителям атаковал с применением ударных БПЛА самолетного типа объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Нефтепроводная система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума — Россия (через «Транснефть»), Казахстан (через «Казмунайгаз»), структуры Chevron, «Лукойла», ExxonMobil, СП «Роснефти» и Shell.

