Минобороны сообщило об ударе ВСУ по объекту КТК в Новороссийске

Украина в ночь на 6 апреля атаковала беспилотниками самолетного типа объекты международной нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) в Новороссийске, сообщает Минобороны России.

Источник: РБК

«В результате ударов украинскими БПЛА были повреждены: трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, а также произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами», — сказано в сообщении.

В результате ударов украинскими БПЛА были повреждены: трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, а также произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами.

Целями атаки министерство назвало дестабилизацию мирового рынка углеводородов и прекращение поставок нефтепродуктов европейским потребителям, а также нанесение максимального экономического ущерба крупнейшим акционерам КТК — энергетическим компаниям из США и Казахстана.

Кроме того, повреждена и гражданская инфраструктура Новороссийска, включая частные и многоквартирные жилые дома. Ранены мирные жители, среди них дети.

Каспийский трубопроводный консорциум — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Трубопровод протяженностью более 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске.

Консорциум объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. В частности, в него входит американская Chevron.

В ноябре прошлого года под атаку беспилотников попал морской терминал КТК под Новороссийском. Тогда было повреждено выносное причальное устройство ВПУ-2. Его дальнейшую эксплуатацию сочли невозможной, погрузка была приостановлена, а танкеры отведены за пределы акватории КТК.

После атаки экспорт нефти был экстренно перенаправлен на альтернативные маршруты. К концу января этого года КТК ввел в эксплуатацию отремонтированное ВПУ-3 на замену ВПУ-2. Казахстан недополучил около 480 тыс. т нефти.

В Кремле сочли атаку «вопиющим случаем», поскольку речь шла об объекте с международным участием.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше