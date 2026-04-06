Минобороны сообщило об ударе ВСУ по объекту КТК в Новороссийске

«В результате ударов украинскими БПЛА были повреждены: трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, а также произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами», — сказано в сообщении.
Целями атаки министерство назвало дестабилизацию мирового рынка углеводородов и прекращение поставок нефтепродуктов европейским потребителям, а также нанесение максимального экономического ущерба крупнейшим акционерам КТК — энергетическим компаниям из США и Казахстана.
Кроме того, повреждена и гражданская инфраструктура Новороссийска, включая частные и многоквартирные жилые дома. Ранены мирные жители, среди них дети.
Каспийский трубопроводный консорциум — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Трубопровод протяженностью более 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске.
Консорциум объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. В частности, в него входит американская Chevron.
В ноябре прошлого года под атаку беспилотников попал морской терминал КТК под Новороссийском. Тогда было повреждено выносное причальное устройство ВПУ-2. Его дальнейшую эксплуатацию сочли невозможной, погрузка была приостановлена, а танкеры отведены за пределы акватории КТК.
После атаки экспорт нефти был экстренно перенаправлен на альтернативные маршруты. К концу января этого года КТК ввел в эксплуатацию отремонтированное ВПУ-3 на замену ВПУ-2. Казахстан недополучил около 480 тыс. т нефти.
В Кремле сочли атаку «вопиющим случаем», поскольку речь шла об объекте с международным участием.