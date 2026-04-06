Число пострадавших при атаке на Новороссийск домов достигло 92

Группы, исследовавшие повреждения после атаки украинских беспилотников на Новороссийск, насчитали 92 поврежденных дома. Среди них 19 многоквартирных зданий. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Источник: Telegram-канал Андрея Кравченко

По последним данным, повреждения получили также 73 частных дома, почти все в Восточном районе города-героя.

«В Восточном районе повреждения получили 72 частных дома и 5 многоквартирных. В одном из домовладений — газовая труба. Аварийные службы перекрыли газоснабжение на поврежденном участке. Управляющая компания оказывает содействие в восстановлении общедомового имущества», — отметил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

По всем повреждениям специалисты оценят степень ущерба и составят акты для помощи, в том числе финансовой.

Также семь многоквартирных домов и один частный получили повреждения в Южном районе и семь многоэтажек в центральном.

Ранее сообщалось, что днем 5 апреля и в ночь на 6 апреля киевский режим нанес удары беспилотниками по Новороссийску. Атакам также подверглись другие города на Черноморском побережье Кубани.